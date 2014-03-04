План по вакцинации жителей Кронштадта от COVID-19 выполнен более чем на 60%

На сегодняшний день вакцинировались 2126 жителей Кронштадта.

В субботу, 13 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил поликлинику № 74 в Кронштадте в рамках рабочего объезда в Кронштадтском районе. Стало известно, что в прививочном пункте вакцинировались 2126 жителей Кронштадта, передаёт пресс-служба Смольного.

Район должен обеспечить вакцинацию 3500 жителей Кронштадтского района. В настоящее время прививку получили 1126 человек, что составляет 60,7% от норматива отметили в пресс-службе Смольного.

Пункт вакцинации в поликлинике № 74 работает с декабря прошлого года. Отмечается, что ежедневно осуществляется 140 вакцинаций.

Также губернатор Петербурга отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 195 тыс. вакцинировались вторым компонентом препарата.

Фото: .gov.spb.ru