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План по вакцинации жителей Кронштадта от COVID-19 выполнен более чем на 60%
Сегодня, 18:37
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kraratau27

План по вакцинации жителей Кронштадта от COVID-19 выполнен более чем на 60%

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На сегодняшний день вакцинировались 2126 жителей Кронштадта.

В субботу, 13 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил поликлинику № 74 в Кронштадте в рамках рабочего объезда в Кронштадтском районе. Стало известно, что в прививочном пункте вакцинировались 2126 жителей Кронштадта, передаёт пресс-служба Смольного. 

Район должен обеспечить вакцинацию 3500 жителей Кронштадтского района. В настоящее время прививку получили 1126 человек, что составляет 60,7% от норматива

отметили в пресс-службе Смольного. 

Пункт вакцинации в поликлинике № 74 работает с декабря прошлого года. Отмечается, что ежедневно осуществляется 140 вакцинаций. 

Также губернатор Петербурга отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 195 тыс. вакцинировались вторым компонентом препарата.

Фото: .gov.spb.ru

Теги: covid-19, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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