Pixar выпустили трейлер мультфильма "Вперед"

Старт проката запланирован на марта 2020 года.

Студия Pixar показала трейлер своего нового анимационного проекта "Вперед". Премьера мультфильма намечена на март 2020 года.

Сюжет перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются в путешествие на поиски нового источника волшебства.

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.

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