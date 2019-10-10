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Pixar выпустили трейлер мультфильма "Вперед"

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Старт проката запланирован на марта 2020 года.

Студия Pixar показала трейлер своего нового анимационного проекта "Вперед". Премьера мультфильма намечена на март 2020 года.

Сюжет перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются  в путешествие на поиски нового источника волшебства.

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.
Напом

Теги: pixar, вперёд, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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