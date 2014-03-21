Пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре в Магадане

Экстремальная посадка в России пассажирского самолета попала на видео. Известно, что пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре. Инцидент произошел в Магадане 9 февраля. По данным экипажа, приземление "Аэробуса" происходило во время сильного бокового ветра. На кадрах видно, что борт коснулся линии посадки практически развернувшись боковой частью.

Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут сообщение источника

В аэропорту рассказали, что рейс завершился благополучно. Все пассажиры были доставлены в Магадан, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.

В Магадане произошла нелепая попытка ограбления.

Фото и видео: Telegram/BAZA