Пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре в Магадане

Экстремальная посадка в России пассажирского самолета попала на видео. Известно, что пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре. Инцидент произошел в Магадане 9 февраля. По данным экипажа, приземление "Аэробуса" происходило во время сильного бокового ветра. На кадрах видно, что борт коснулся линии посадки практически развернувшись боковой частью.
Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут
сообщение источника
В аэропорту рассказали, что рейс завершился благополучно. Все пассажиры были доставлены в Магадан, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.
В Магадане произошла нелепая попытка ограбления.
Фото и видео: Telegram/BAZA
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