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Сегодня, 13:08
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lesjasap
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Пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре в Магадане

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Экстремальная посадка в России пассажирского самолета попала на видео. Известно, что пилоты смогли посадить самолет при штормовом ветре. Инцидент произошел в Магадане 9 февраля. По данным экипажа, приземление "Аэробуса" происходило во время сильного бокового ветра. На кадрах видно, что борт коснулся линии посадки практически развернувшись боковой частью.

Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут

сообщение источника

В аэропорту рассказали, что рейс завершился благополучно. Все пассажиры были доставлены в Магадан, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.

В Магадане произошла нелепая попытка ограбления.

Фото и видео: Telegram/BAZA

Теги: аэробус, магадан, регионы, штормовой ветер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Оринкина Руслана
Сегодня 13:23

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Sherzodaka
Сегодня 13:32

Молодцы

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