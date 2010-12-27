Петр Первый и Цой встретились в мультфильме в Доме Журналистов

Город презентовал новый мультик "Код Петербурга", который может стать визитной карточкой региона.

В Петербурге создали мультипликационный фильм, основанный на школьных рисунках. Работу презентовали в стенах Дома журналистов. Проект подготовлен в рамках сохранения культурного наследия. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по охране исторических памятников.

Чиновники отметили, что немногим ранее среди учеников школ был запущен конкурс рисунков. После этого лучшие детские творения стали основой общего проекта. Самих победителей отправили на мастер-класс по созданию анимации.

Профессионалы создали сюжет на 8 минут. В нем охвачены все эпохи Северной столицы, начиная от правления петра Первого и заканчивая музыкой Виктора Цоя и группы "Кино".Ролик получил название "Код Петербурга" и может стать визитной карточкой города. На ним трудились полгода.

Фото: Piter.tv