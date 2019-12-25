Петербурженку осудят за смерть автомобилиста после конфликта на парковке

Женщина не оказала помощь ударившемуся головой обидчику, которого сама и толкнула.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Фигуранткой дела стала 47-летняя петербурженка, рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2019 года женщина повздорила с автомобилистом на парковке магазина на проспекте Сизова. Как выяснилось, машина мужчины мешала выезду ее автомобиля. В ходе конфликта горожанка несколько раз ударила обидчика, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт. Обида была столь сильна, что женщина уехала с места происшествия, не оказав оппоненту помощь, хотя имела высшее медицинское образование. Позднее автомобилист умер в больнице.

Уголовное дело рассмотрит Приморский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге скончался пробывший 17 лет в коме мужчина.

Фото: pixabay