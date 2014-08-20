Петербурженки до 40 лет смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

В рамках Недели здоровья матери и ребенка горожанки смогут пройти УЗИ молочных желез и получить консультацию гинеколога. Акция пройдет 2 апреля в одном из торговых центров города.

В Санкт-Петербурге стартовала Неделя здоровья матери и ребенка, приуроченная ко Дню неонатолога. Мероприятия направлены на информирование горожан о профилактике заболеваний, ранней диагностике и сохранении женского и детского здоровья с первых этапов жизни.

Ключевым событием станет акция "Репродуктивный чек-ап", запланированная на 2 апреля с 16:00 до 20:00 в торгово-развлекательном центре на улице Фучина, 2. Женщины в возрасте до 40 лет смогут бесплатно пройти ультразвуковое исследование молочных желез, а также получить консультацию акушера-гинеколога.

В этот же день в 11:00 в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоится прямой эфир с участием главного внештатного специалиста неонатолога городского комитета по здравоохранению Юлии Горелик.

С 30 марта по 3 апреля в Музее гигиены организованы экскурсии, посвященные сохранению репродуктивного здоровья. Посетителям расскажут о профилактике заболеваний, методах диагностики, уходе за новорожденными и возможностях помощи бездетным парам.

