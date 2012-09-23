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Петербурженка упала на пути станции "Гражданский проспект"
Сегодня, 19:24
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Петербурженка упала на пути станции "Гражданский проспект"

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Инцидент произошел около 22:07 днем ранее.

Накануне петербурженка упала на пути станции "Гражданский проспект". Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишут "Невские новости". 

Инцидент произошел около 22:07. Сотрудники метрополитена узнали, что 40-летняя женщина оказалась на путях. Из-за происшествия поезда временно ходили от станции метро "Проспект Ветеранов" до станции "Академическая". В связи с инцидентом станции метро "Девяткино" и "Гражданский проспект" закрывали на вход.

В 22:33 движение по всей Линии 1 восстановили. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее проект трамвайной линии "Славянка" одобрила Госэкспертиза.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гражданский проспект, падение, пути, рельсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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