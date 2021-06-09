Петербурженка рассказала, как живёт после падения на нее строительных лесов у Главного штаба

Летом 2018 года на девушку упали строительные леса, когда она подрабатывала живой статуей.

Летом 2018 года в Петербурге случилась трагедия, после которой девушка осталась инвалидом. На 15-летнюю петербурженку обрушились леса с арки Главного штаба, когда она подрабатывала живой статуей. Спустя три года Диана Савенкова рассказала "Петербургскому дневнику", как сложилась ее жизнь.

За это время девушка перенесла две операции на позвоночнике и проходила реабилитацию, так как была надежда, что она сможет ходить. Осенью Диане исполняется 19 лет, но пока что она все еще прикована к креслу. Несмотря на это, ее глаза блестят, а рассуждения о жизни не по возрасту мудрые.

В этом году Диана окончила школу и сдала экзамены. Девушка уже подрабатывает графическим дизайнером на фрилансе и активно учится новому. К тому же она не видит смысла "замыкаться в себе".

Ранее город выдал семье социальную квартиру в Шушарах, где есть все условия для комфортного проживания пострадавшей.

Фото: Петербургский Дневник