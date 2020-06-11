Петербурженка не смогла оспорить мобилизацию сожителя из-за отсутствия штампа в паспорте

Мужчину забрали через 2 дня после того, как пришла повестка.

Петербурженка не смогла оспорить мобилизацию своего молодого человека, так как не состояла в официальном браке со своей второй половиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербург.

Ответчиком выступал военный комиссариат Московского района. Женщина заявила, что 22 сентября ее муж получил повестку, а уже 24 сентября его увезли в воинскую часть после посещения военкомата. По словам истца, медосвидетельствование не проводилось. Петербурженка также указала, что мужчина не служил в армии, не имеет боевого опыта и военно-учетной специальности.

Истец просила признать решение военкомата незаконным и отменить его. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что решение не затрагивает ее права, так как пара не является мужем и женой. Иск не был принят.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржцу, который пытался оспорить свою мобилизацию в суде, дали отсрочку.

Фото: Piter.tv