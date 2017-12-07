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Житель Лисьего Носа насмерть избил палкой собутыльника
Сегодня, 17:01
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Alena_Zinovieva
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Житель Лисьего Носа насмерть избил палкой собутыльника

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Подозреваемый вместе со своим отцом вывез тело за город и сжег его.

В субботу, 28 июля, в Петербурге произошло жестокое убийство. 28-ми летний житель поселка Лисий Нос насмерть избил палкой собутыльника. После он со своим 59-летним отцом вывез тело за город и сжег его там. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Из материалов дела следует, что в этот день мужчина распивал с потерпевшим спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры подозреваемый схватил палку и в приступе ярости нанес знакомому 15 ударов по голове и шее. После он вывез тело за город и сжег его там. Обгоревшие останки нашли днем позже в одном километре от Северо-Западной ТЭЦ.

В настоящее время предполагаемый убийца задержан. Следствие разбирается в обстоятельствах этого страшного дела.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке пьяный мужчина сильно избил местного жителя.

Фото: pixabay.com

Теги: жестокое убийство , избил палкой , лисий нос
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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