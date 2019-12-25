Петербуржец вонзил себе нож в шею в гипермаркете на Выборгском шоссе

Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Накануне в Петербурге госпитализировали мужчину с колото-резаной раной шеи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что пострадавший сам ранил себя в одном из гипермаркетов на Выборгском шоссе. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Личность пострадавшего уточняют правоохранители. На момент случившегося мужчина был одет в серую футболку и синие джинсы.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста.

Фото: Piter.TV