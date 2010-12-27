Пьяный петербуржец выстрелил в стену квартиры соседей из-за недовольства "вечным ремонтом"

В Центральном районе пьянство и неприязнь к соседям позволили мужчине прострелить стены их квартиры.

В Центральном районе Петербурга местный житель решил пострелять в стену соседям из-за недовольства шумом от ремонта.

О выстрелах в доме номер 11 по Невскому проспекту сообщили очевидцы. Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Стало известно, что виновником опасной ситуации стал местный житель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения направился к двери соседей по лестничной клетке, чтобы поговорить с ними по поводу ремонта, который последние вели. Не получив ответа, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону двери и стены, за которой жил его оппоненты. Важную роль в ситуации сыграла и личная неприязнь подвыпившего петербуржца.

Представители правоохранительных органов задержали правонарушителя на месте преступления. У мужчины изъяли травматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.