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Пьяный петербуржец выстрелил в стену квартиры соседей из-за недовольства "вечным ремонтом"
Сегодня, 16:17
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lesjasap
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Пьяный петербуржец выстрелил в стену квартиры соседей из-за недовольства "вечным ремонтом"

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В Центральном районе пьянство и неприязнь к соседям позволили мужчине прострелить стены их квартиры.

В Центральном районе Петербурга местный житель решил пострелять в стену соседям из-за недовольства шумом от ремонта. 
 
О выстрелах в доме номер 11 по Невскому проспекту сообщили очевидцы. Инцидент произошел в ночь на 5 ноября.  На место происшествия выехали сотрудники полиции. Стало известно, что виновником опасной ситуации стал местный житель.  Мужчина в состоянии алкогольного опьянения направился к двери соседей по лестничной клетке, чтобы поговорить с ними по поводу ремонта, который последние вели. Не получив ответа, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону двери и стены, за которой жил  его оппоненты. Важную роль в ситуации сыграла и личная неприязнь подвыпившего петербуржца.
 
Представители правоохранительных органов задержали правонарушителя на месте преступления. У мужчины изъяли травматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Теги: алкогольное опьянение , выстрелы , ремонт , соседи
Категории: Новости СПб

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