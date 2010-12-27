Мужчина в майке и трусах выпал с балкона на Бадаева

В понедельник, 23 октября, около дома на улице Бадаева нашли тело мужчины. С признаками падения с высоты. Оказалось, что он упал с балкона 12-го этажа.

Следственный комитет выясняет подробности загадочной гибели взрослого мужчины в Северной столице. Накануне в понедельник, 23 октября, около двух часов дня нашли тело мужчины. Погибший с признаками падения с высоты лежал рядом с домом 11 на улице Бадаева.

Мужчина был легко одет: в майку и трусы. По предварительным данным, погибший упал с балкона черной лестницы на 12-ом этаже. При каких обстоятельствах это произошло, пока выясняется.

Установлено, что пострадавший в доме проживал вместе со своей матерью. По данным АН "Оперативное прикрытие", в момент трагедии последняя находилась в больнице.