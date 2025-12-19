  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:32
126
shikhelen Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец устроил дрифт на парковке торгового центра и попал под ГАИ

0 0

Молодой водитель пойман на экстремальном вождении.

В Московском районе Санкт-Петербурга 23-летний мужчина привлечен к административной ответственности за дрифт на парковке торгового центра, сообщили в Управлении Госавтоинспекции города и Ленинградской области.  

Инцидент произошел ночью, когда водитель автомобиля "Фольксваген" решил отточить навыки экстремального вождения на пустой парковочной территории. Маневры молодого человека были зафиксированы камерами видеонаблюдения, которые оперативно заинтересовали сотрудников ГАИ.

С помощью записей с камер сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Автомобиль был доставлен на специальную стоянку для дальнейшей экспертизы, а сам водитель привлекался к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии в ДТП пострадали пять человек.

Видео: Госавтоинспекция СПб и ЛО

Теги: гаи, госавтоинспекция, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии