Петербуржец устроил дрифт на парковке торгового центра и попал под ГАИ

Молодой водитель пойман на экстремальном вождении.

В Московском районе Санкт-Петербурга 23-летний мужчина привлечен к административной ответственности за дрифт на парковке торгового центра, сообщили в Управлении Госавтоинспекции города и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью, когда водитель автомобиля "Фольксваген" решил отточить навыки экстремального вождения на пустой парковочной территории. Маневры молодого человека были зафиксированы камерами видеонаблюдения, которые оперативно заинтересовали сотрудников ГАИ.

С помощью записей с камер сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Автомобиль был доставлен на специальную стоянку для дальнейшей экспертизы, а сам водитель привлекался к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии в ДТП пострадали пять человек.

Видео: Госавтоинспекция СПб и ЛО