Петербуржец устроил дрифт на парковке торгового центра и попал под ГАИ

В Московском районе Санкт-Петербурга 23-летний мужчина привлечен к административной ответственности за дрифт на парковке торгового центра, сообщили в Управлении Госавтоинспекции города и Ленинградской области.
Инцидент произошел ночью, когда водитель автомобиля "Фольксваген" решил отточить навыки экстремального вождения на пустой парковочной территории. Маневры молодого человека были зафиксированы камерами видеонаблюдения, которые оперативно заинтересовали сотрудников ГАИ.
С помощью записей с камер сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Автомобиль был доставлен на специальную стоянку для дальнейшей экспертизы, а сам водитель привлекался к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мы сообщали, что в Чувашии в ДТП пострадали пять человек.
Видео: Госавтоинспекция СПб и ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все