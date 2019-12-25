Петербуржец, угрожавший ножом пассажирам в метро, проведет в колонии почти год

Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Приморский районный суд Петербурга признал виновным в хулиганстве мужчину, размахивавшего ножом в вестибюле станции метро "Комендантский проспект". В колонии ему придётся провести почти год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Вечером 28 апреля 2022 года сотрудники службы безопасности метро пытались задержать агрессивного пассажира, который высказывал угрозы применения насилия.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Он проведёт в колонии общего режима 11 месяцев.

Ещё один петербуржец проведёт 5 лет в колонии за нападение с ножом на фельдшеров скорой.

Фото: Piter.tv