  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец, угрожавший ножом пассажирам в метро, проведет в колонии почти год
Сегодня, 8:01
179
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, угрожавший ножом пассажирам в метро, проведет в колонии почти год

0 0

Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Приморский районный суд Петербурга признал виновным в хулиганстве мужчину, размахивавшего ножом в вестибюле станции метро "Комендантский проспект". В колонии ему придётся провести почти год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Вечером 28 апреля 2022 года сотрудники службы безопасности метро пытались задержать агрессивного пассажира, который высказывал угрозы применения насилия.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Он проведёт в колонии общего режима 11 месяцев.

Ещё один петербуржец проведёт 5 лет в колонии за нападение с ножом на фельдшеров скорой.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии