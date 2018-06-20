Мужчина разделся догола, вышел на лед Невы и бесследно исчез под Петербургом

Странное поведение исчезнувшего наблюдал владелец кафе в поселке Невская Дубровка.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти произошло ЧП. Владелец кафе в поселке Невская Дубровка наблюдал странную ситуацию. Он рассказал, что около пяти вечера 7 апреля неизвестный мужчина разделся догола, шагнул на остатки льда в Неве и бесследно исчез. Об этом пишут "Невские новости".

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на берегу реки мужскую одежду, в том числе нижнее белье. В кармане куртки нашли паспорт на имя 43-летнего петербуржца. Известно, что он пять лет назад был судим за хранение наркотиков. Рядом с кафе нашли закрытую машину марки Kia Serato. Выяснилось, что авто принадлежит супруге исчезнувшего.

Спасатели приступили к поиску тела. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV