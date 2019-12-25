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Петербуржец с ножом похитил из супермаркета продукты стоимостью 10 тысяч рублей
Сегодня, 9:08
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nastya960

Петербуржец с ножом похитил из супермаркета продукты стоимостью 10 тысяч рублей

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Полиция сумела его поймать.

Накануне утром у дома 25 по Выборгскому шоссе полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в ограблении гипермаркета "О"Кей". За помощью в полицию обратился 42-летний менеджер службы безопасности. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам менеджера службы безопасности, неизвестный угрожал сотрудникам гипермаркета ножом, а потом открыто похитил товар на общую сумму 9 965 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 

Ранее полиция задержала преступников, которые ограбили женщин в Буферном парке.     

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, супермаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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