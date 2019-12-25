Петербуржец с ножом похитил из супермаркета продукты стоимостью 10 тысяч рублей

Полиция сумела его поймать.

Накануне утром у дома 25 по Выборгскому шоссе полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в ограблении гипермаркета "О"Кей". За помощью в полицию обратился 42-летний менеджер службы безопасности. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам менеджера службы безопасности, неизвестный угрожал сотрудникам гипермаркета ножом, а потом открыто похитил товар на общую сумму 9 965 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала преступников, которые ограбили женщин в Буферном парке.

Фото: Piter.TV