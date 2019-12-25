Петербуржец попал под уголовное дело после пьяной стрельбы в квартире на Лабораторном

Мужчина палил из охолощенного автомата.

Житель Калининского района Петербурга попал под уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в своей квартире на Лабораторном проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, вечером 25 марта в полицию пожаловались горожане, услышавшие выстрелы.

Выяснилось, что пьяный мужчина стрелял из окна своей квартиры из охолощенного автомата. 44-летнего неработающего хулигана, неоднократно судимого ранее, задержали, возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД