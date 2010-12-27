Петербуржец получил "условку" за оплату пива и продуктов фальшивкой

Мужчина расплатился фальшивкой в девяти разных магазинах.

Приморский районный суд вынес приговор по делу Кирилла Митрофанова, который девять раз расплатился за продукты и пиво фальшивыми монетами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Митрофанов приобрел поддельные банкноты номиналом 2 тысячи рублей. В июне этого года этими деньгами он расплатился в девяти разных магазинах. Свою вину мужчина признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Также 26 августа Василеостровским районным судом Митрофанов был приговорен к 3 годам условно за совершение еще 5 аналогичных преступлений.

Ранее петербурженку условно осудили на семь лет за незаконное освобождение призывников от армии.

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