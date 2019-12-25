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Петербуржец погиб во время похода на вулкан Ключевская Сопка
Сегодня, 10:19
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Петербуржец погиб во время похода на вулкан Ключевская Сопка

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Андрей Гутор поехал в путешествие 28 августа. 34-летний мужчина был нейрохирургом. 

Накануне, 3 сентября, на Камчатке погибла группа туристов, которая направлялась на вулкан Ключевская Сопка. Ушли из жизни шесть человек. Известно, что среди них был и петербуржец Андрей Гутор. Об этом сообщили в ТАСС.

В субботу 12 экстремалов отправились покорять вершину при неблагоприятных погодных условиях. По дороге они разделились на две группы. На высоте 4 тыс. метров одна из команд сорвалась. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура занялась делом. 

Андрей Гутор поехал в путешествие 28 августа. 34-летний мужчина был нейрохирургом. 

Ранее на Piter.tv: в российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч.

Фото:  pixabay 

Теги: восхождение на вершину, камчатка, ключевской вулкан, погибли туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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