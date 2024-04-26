Петербуржец отсудил у маркетплейса 400 тыс. рублей за отмененный заказ

Житель города выиграл суд после того как онлайн-магазин отменил доставку телевизора.

В Московском районном суде Петербурга рассмотрели дело против крупного маркетплейса. Горожанин Виталий Андреев добился компенсации после того, как интернет-площадка отменила доставку оплаченного товара. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Истец оформил заказ на телевизор стоимостью 45,9 тыс. руб. и оплатил покупку. Однако спустя несколько дней маркетплейс без уведомления отменил доставку и вернул деньги. Покупатель попытался урегулировать вопрос напрямую, потребовав доставить товар или компенсировать убытки, но ответа не получил.

Суд установил, что на момент оформления заказа аналогичный телевизор был в продаже, но по более высокой цене — около 280 тыс. руб. Было признано, что покупатель принял условия оферты, а продавец обязан был выполнить договор.

Решением суда с маркетплейса взыскано 234 тыс. руб. убытков, 13 тыс. руб. неустойки, 138,6 тыс. руб. штрафа и 30 тыс. руб. компенсации морального вреда. В бюджет города дополнительно перечислят 8,4 тыс. руб. госпошлины.

Фото: Piter.TV