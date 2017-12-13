Петербуржец нашел в коробке из под мороженного больше 50 редких патронов

За добровольную сдачу студенту выплатили денежные средства.

22 февраля петербуржец пришел в отдел лицензионно-разрешительной работы по Адмиралтейскому району Главного управления Росгвардии по городу с коробкой из-под мороженного. Студент одного из местных вузов принес в ней боеприпасы на сдачу.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии, молодой человек, проживающий на Вознесенском проспекте, шел выносить мусор, когда споткнулся об тяжелый контейнер лакомства, внутри которого что-то зазвенело. Молодой человек решил проверить и обнаружил в коробке крайне не съедобное содержимое. Кто-то бросил на улице несколько десятков автоматных патронов.

Парень решил не оставлять находку без присмотра и, немного поискав в интернете, узнал о специализированном пункте, куда можно сдать оружие и боеприпасы. Инспекторы осмотрели находку студента и установили, что там 28 патронов от автомата Калашникова, 24 винтовочно-пулеметных патрона, а также два охотничьих разных калибров.

За добровольную сдачу боеприпасов студенту выплатили денежную компенсацию.