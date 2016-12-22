Петербуржец избежал суда за кражу благодаря медали "За отвагу"

Суд закрыл дело о краже денег с телефона из-за армейской награды.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в краже денег с телефона. По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый незаконно проник на территорию склада, нашел в раздевалке мобильный телефон и перевел с него 4000 рублей на счет знакомого.

После совершения преступления обвиняемый заключил контракт и проходил службу в армии, где получил медаль "За отвагу". Суд принял во внимание государственную награду подсудимого и применил норму закона об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, но имеющих особые заслуги перед государством.

Дело было прекращено в связи с наличием оснований для освобождения от уголовной ответственности.

"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве.

Фото: Piter.tv