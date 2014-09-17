Петербуржцы забрали медали в первом юниорском этапе Гран-при России по фигурному катанию

Серебро взял Герман Ленков, бронзу — Софья Федотова.

Воспитанники петербургской Специализированной школы олимпийского резерва "Звёздный лёд" успешно выступили на первом этапе юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре и спорту Санкт-Петербурга, соревнования прошли в Москве и принесли Северной столице две медали.

Петербургские фигуристы уверенно заявили о себе в начале нового спортивного сезона. Серебряную награду в соревнованиях среди юниоров завоевал Герман Ленков, представляющий команду известных тренеров Алексея и Татьяны Мишиных. Бронзовым призёром в женском одиночном катании стала Софья Федотова, которая тренируется под руководством Ольги Ефимовой, Василия Попова и Елены Формазовой.

Юниорский Гран-при России является важным этапом в подготовке молодых фигуристов и отбором для участия в международных соревнованиях. Следующие этапы турнира пройдут в других городах России в течение осени 2025 года.

Фото: ВКонтакте / Комитет по физической культуре и спорту