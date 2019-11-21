Петербуржцы за 11 месяцев сдали в экобоксы и экомобили около 80 тонн опасных отходов

В ноябре в экобоксы сдали около 780 килограммов ламп, 18 килограмм термометров и 3 тонны батареек.

Петербуржцы за январь-ноябрь 2020 года сдали в экобоксы и экомобили около 80 тонн опасных отходов. Было сдано 42 тонны отработанных ламп, батареек и термометров, более 1,8 тонны оргтехники. Больше всего было сдано батареек, их доля превышает 70%. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В ноябре в экобоксы сдали около 780 килограммов ламп, 18 килограмм термометров и 3 тонны батареек. Экомобили забрали на утилизацию более 800 килограммов ламп, 60 килограмм термометров, более 2,9 тонны батареек и 159 килограммов оргтехники.

К отходам повышенных классов опасности относятся: использованные батарейки, лампы и ртутные термометры. Все эти предметы нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором.

Стационарные экоконтейнеры расположены по 431 адресу во всех районах Петербурга.

Петербуржцы за октябрь утилизировали почти 7,7 тонны опасных отходов.

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