Петербуржцы тратят больше всех в стране на лекарства

Жители Санкт-Петербурга вышли в лидеры России по расходам на покупку лекарств.

Жители Санкт-Петербурга стали лидерами России по тратам на лекарства: в среднем на одного человека в 2025 году уходит 9,6 тыс. руб. в месяц. Такие данные представила RNC Pharma.

Согласно исследованию, расходы жителей Санкт-Петербурга на лекарственные препараты оказались самыми высокими среди всех регионов страны. Средний показатель в 2025 году составил 9,6 тыс. руб. на человека в месяц. Значительная часть покупок приходится на заказы через интернет.

За год траты на лекарства увеличились более чем на 1 тыс. руб., что соответствует росту на 14%. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, рост связан как с увеличением объемов потребления, так и с инфляцией, а также с переключением покупателей на более дорогие препараты.

Розничный рынок лекарств в Петербурге по итогам января–июля 2025 года достиг 54,6 млрд руб. Это на 14,7% выше уровня прошлого года. Для сравнения, по стране в целом рынок вырос на 16,4%.

За 7 месяцев в городе было реализовано 109,6 млн упаковок. Натуральные продажи выросли на 1,8%, тогда как в среднем по России рост составил 2%. В 2024 году петербургский рынок показал аналогичную рублевую динамику — 14,7%, но в натуральном выражении тогда зафиксировали снижение на 2,2% относительно 2023 года.

Ранее в больнице скончался отравившийся лекарством 2-летний мальчик из Тосно.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)