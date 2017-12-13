Петербуржцы попросили губернатора избавить город от незаконной рекламы

"Красивый Петербург" попросил Полтавченко поверить сотрудников Комитета по печати на профпригодность.

Петербургские активисты попросили губернатора Георгию Полтавченко устроить проверку работы Комитета по печати. Жители города начали сомневаться в эффективности данного органа, в связи с распространением незаконной рекламы, с которой никто не борется.

Движение "Красивый Петербург" отправило обращение главе города, в котором отмечается, что в городе борьба с нелегальной рекламой ведется не эффективно. По прогнозам активистов, с наступлением тепла культурную столику наводнят цветные бумажки с различными предложениями, а на тротуарах появятся объявления с предложением интим услуг, кредитов и другого. По мнению инициативных горожан, эту проблему необходимо решать, так как летом Петербург принимает чемпионат мира по футболу. Однако все попытки создания единой программы борьбы с незаконной рекламой были проигнорированы администрацией и ЖКХ. Хотя благодаря полиции получилось на какое-то время избавить от бумажек и трафаретов Васильевский остров.

Программа адресного автоинформирования, доказавшая свою эффективность в Петроградском районе, при внедрении на городском уровне была чрезмерно бюрократизирована, а техническая реализация метода автоинформирования позволяет дозвониться клиентам на поставленный на автонформирование номер. Из-за этого многие рекламодатели продолжают заказывать подобную рекламу с указанием номеров телефонов, которые уже многократно отправлялись в Комитет по печати для включения в программу автоинформирования. Движение "Красивый Петербург"

В связи с тем, что Комитет по печати не дал ясных ответов и продолжает бездействовать, активисты попросили проверить сотрудников ведомства на профессиональную пригодность. Напомним, ранее Piter.tv писал, что активисты совместно с полицией встали на тропу войны с нелегальной рекламой.