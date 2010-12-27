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Петербуржцы не оценили реставрацию грифонов
Сегодня, 17:40
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TretyakovaS

Петербуржцы не оценили реставрацию грифонов

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По мнению горожан, искусственные птицы потеряли исторический облик.

На днях жительница Петербурга рассказала о некачественном ремонте здания на улице Профессора Попова, 2В, где находится "Дом штатных сотрудников сада", пишет "Мойка78".

Местные жители недовольны тем, что у грифона пропала часть хвоста. Вид вазона их также не обрадовал. Данный факт нарушает закон закон "Об объектах культурного наследия", следовательно, приводит к утрате их исторической ценности.

По словам петербурженки, это не все проблемы - со здания уже начала отваливаться штукатурка и по стенам поползли трещины.

В фонде капремонта рассказали, что итоги подводить рано, ведь здание повредилось из-за уборки снега, а ремонт еще не закончен. 

Фото: Фонд капремонта

Теги: грифоны, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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