Петербуржцы не оценили реставрацию грифонов

По мнению горожан, искусственные птицы потеряли исторический облик.

На днях жительница Петербурга рассказала о некачественном ремонте здания на улице Профессора Попова, 2В, где находится "Дом штатных сотрудников сада", пишет "Мойка78".

Местные жители недовольны тем, что у грифона пропала часть хвоста. Вид вазона их также не обрадовал. Данный факт нарушает закон закон "Об объектах культурного наследия", следовательно, приводит к утрате их исторической ценности.

По словам петербурженки, это не все проблемы - со здания уже начала отваливаться штукатурка и по стенам поползли трещины.

В фонде капремонта рассказали, что итоги подводить рано, ведь здание повредилось из-за уборки снега, а ремонт еще не закончен.

Фото: Фонд капремонта