Петербуржцы: на Международной иномарка задела ребенка, который перебегал дорогу

В пятницу, 11 января, у трамвайной остановки возле Международной темная иномарка задела девочку, которая перебегала дорогу. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Девочка ударилась о капот довольно сильно, но пошла дальше - обошлось
сообщает очевидец
По словам очевидцев, из машины вышли мужчины, которые первым делом начали осматривать машину на предмет повреждений и не стали интересоваться состоянием ребенка.
Такое поведение возмутило горожан.
Стоит отметить, что девочка выбежала на дорогу на красный свет.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки
Фото:Pixabay
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