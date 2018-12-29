Петербуржцы: на Международной иномарка задела ребенка, который перебегал дорогу

К счастью, 11-летняя девочка не пострадала.

В пятницу, 11 января, у трамвайной остановки возле Международной темная иномарка задела девочку, которая перебегала дорогу. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Девочка ударилась о капот довольно сильно, но пошла дальше - обошлось сообщает очевидец

По словам очевидцев, из машины вышли мужчины, которые первым делом начали осматривать машину на предмет повреждений и не стали интересоваться состоянием ребенка.

Такое поведение возмутило горожан.

Стоит отметить, что девочка выбежала на дорогу на красный свет.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки

Фото:Pixabay