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Петербуржцы: на Международной иномарка задела ребенка, который перебегал дорогу
Сегодня, 22:13
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: на Международной иномарка задела ребенка, который перебегал дорогу

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К счастью, 11-летняя девочка не пострадала.

В пятницу, 11 января, у трамвайной остановки возле Международной темная иномарка задела девочку, которая перебегала дорогу. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Девочка ударилась о капот довольно сильно, но пошла дальше - обошлось

сообщает очевидец

По словам очевидцев, из машины вышли мужчины, которые первым делом начали осматривать машину на предмет повреждений и не стали интересоваться состоянием ребенка.

Такое поведение возмутило горожан. 

Стоит отметить, что девочка выбежала на дорогу на красный свет.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки 

Фото:Pixabay

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Теги: дтп международная
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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