Петербуржцы могут поздравить с Новым годом и Рождеством жителей других городов через видеоэкран на Дворцовой площади

Трансляция через интерактивное устройство проходит каждые 30 секунд.

Горожане и гости Петербурга могут поздравить с праздниками родных и близких из других городов через интерактивный видеоэкран, который установили на Дворцовом площади. Многие жители Северной столицы уже передали приветы. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Благодаря устройству петербуржцы могут увидеть россиян из 20 городов страны. Трансляцию проводят каждые 30 секунд. Через полминуты происходит подключение к другому городу. Попробовать себя "в экране" предлагают до конца новогодних каникул. Известно, что проект представили компании "Мегаполис" и "Петербургский Дневник".

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Фото: Piter.tv