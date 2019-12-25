Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду

Днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов.

В среду, 8 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами может пройти небольшой умеренный дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +12…+14 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада. Днем его порывы могут усилиться, особенно в прибрежных районах. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие семь дней.

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