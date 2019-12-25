  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду
Сегодня, 15:22
51
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду

0 0

Днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов.

В среду, 8 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами может пройти небольшой умеренный дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +12…+14 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада. Днем его порывы могут усилиться, особенно в прибрежных районах. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие семь дней.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии