Петербуржцев осудили за продажу икры краснокнижного осетра в сети

Мужчины получили шесть и семь лет условно за 10 кг нелегальной икры амурского осетра.

В Петербурге вынесен приговор двум местным жителям, которых обвинили в незаконной продаже икры амурского осетра. Мужчины распространяли товар через Интернет и получили условные сроки. По данным суда, не позднее 2024 года фигуранты приобрели у браконьеров 10 килограммов черной икры, добытой из амурского осетра, являющегося видом, занесенным в Красную книгу России.

Рыбу выловили в естественной среде, а икру изъяли в антисанитарных условиях. Мужчины разместили объявления о продаже на различных онлайн-площадках и в социальных сетях. Их деятельность привлекла внимание правоохранителей, которые задержали петербуржцев при попытке реализовать две банки икры за 24 тысячи рублей. Оба обвиняемых признаны виновными по части 3.1 статьи 258.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные операции с особо ценными биоресурсами.

Суд назначил одному из подсудимых 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, другому — 7 лет условно при таком же испытательном сроке. Амурский осетр является редким видом и находится под угрозой исчезновения, что делает незаконный оборот его икры особо опасным нарушением.

Фото: Piter.TV