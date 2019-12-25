Петербуржцам рассказали, почему нельзя сбивать температуру

Отоневролог Виктор Воронов предупреждает: не стоит сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов.

Многие пациенты, испытывающие осложнения, перед визитом к врачу несколько дней подряд сбивали температуру препаратами с парацетамолом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Однако это может привести к дальнейшим осложнениям, так как температура является нашим иммунитетом. Сбивать температуру нужно только при ее повышении у пожилых людей и детей выше 38 градусов, а у взрослых — выше 38,5 и 39 градусов.

Если у пациента есть высокая температура, слабость, жар и головная боль, обязательно нужно обратиться к врачу, так как это может быть симптом распространения бактериальной инфекции.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказал, как вести себя при магнитных бурях.

Фото: pxhere