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Петербуржцам рассказали, какими уловками пользуются телефонные мошенники
Сегодня, 13:32
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Петербуржцам рассказали, какими уловками пользуются телефонные мошенники

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Основные их приемы - создание доверительной атмосферы и неожиданная агрессия. 

Финансовый консультант Елена Феоктистова рассказала петербуржцам, по какой схеме работают телефонные мошенники. Как заявила эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург" , сначала аферисты звонят без запроса, тревожат, затем начинают торопить абонента, а потом заставляют совершить необдуманные поступки. Основные их приемы - создание доверительной атмосферы и неожиданная агрессия. 

Специалист отметила, что мошенники звонят в неудобное время, когда люди отдыхают с семьей или работают. Чаще всего звонки от злоумышленников поступают в пятницу вечером. Они представляются следователями или банковскими сотрудниками и пугают собеседников, сообщая, что сбережения горожан из-за санкций могут пропасть. После чего "представители финансовых организаций" убеждают людей перевести деньги на "безопасный счет". Получив желаемое, они оказываются вне зоны доступа.

Ранее на Piter.tv: банковские мошенники лишили артиста Мариинки почти двух миллионов рублей.

Фото: Pexels

Теги: аферисты, полиция, телефонные мошенники, уловки, финансовый консультант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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