Петербуржцам рассказали, какими уловками пользуются телефонные мошенники

Основные их приемы - создание доверительной атмосферы и неожиданная агрессия.

Финансовый консультант Елена Феоктистова рассказала петербуржцам, по какой схеме работают телефонные мошенники. Как заявила эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург" , сначала аферисты звонят без запроса, тревожат, затем начинают торопить абонента, а потом заставляют совершить необдуманные поступки. Основные их приемы - создание доверительной атмосферы и неожиданная агрессия.

Специалист отметила, что мошенники звонят в неудобное время, когда люди отдыхают с семьей или работают. Чаще всего звонки от злоумышленников поступают в пятницу вечером. Они представляются следователями или банковскими сотрудниками и пугают собеседников, сообщая, что сбережения горожан из-за санкций могут пропасть. После чего "представители финансовых организаций" убеждают людей перевести деньги на "безопасный счет". Получив желаемое, они оказываются вне зоны доступа.

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