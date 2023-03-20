Петербуржцам рассказали, что делать при встрече с кабаном

Горожанам напомнили, как действовать при встрече с дикими животными.

Власти Санкт-Петербурга 15 августа предупредили жителей о возможных встречах с дикими кабанами и напомнили правила поведения при таких ситуациях. Об этом сообщили в комитете по природопользованию города. По данным ведомства, кабаны могут появляться в районах с крупными лесными массивами и зарослями кустарников. Популяция животных общая для Петербурга и Ленинградской области, и стаи нередко перемещаются в поисках пищи. Специалисты рекомендуют не подходить к животным, держать максимальную дистанцию, не пытаться кормить или трогать их. При обнаружении кабанов следует звонить в мобильную экологическую дежурную службу по номеру 417-59-36 или на 112. Чтобы снизить риск появления животных рядом с жильем, советуют хранить пищевые отходы в закрытых контейнерах, не оставлять корм для животных на улице, убирать урожай своевременно и ограждать участки.

Фото: pxhere