Петербуржца посадили на 5 лет в колонию строгого режима за избиение скалкой и заточение в шкаф

В Петербурге задержали мужчину, который требовал несуществующий долг у знакомого.

В Санкт-Петербурге Колпинский суд вынес приговор мужчине, который отправится на пять лет в колонию строгого режима за вымогательство, избиение скалкой и заточение в шкаф.

Действия совершались в новогодние выходные. В дом 40-летнего владельца, который расположен на Шлиссельбургском шоссе в поселке Усть-Ижора, пришли двое приятелей и потребовали 200 тысяч рублей "долга". Хозяин жилища отказал в этом, тогда злоумышленники связали потерпевшего, а в рот вставили кляп. Отмечается, что мужчине пришлось два дня прожить в таком положении. Кроме того, недовольства от "гостей" были не только на словах, но и на рукоприкладстве. Преступники избивали пострадавшего скалкой и ножом, а также заточили его в шкаф. Восьмого января хозяину дома удалось сбежать, пока злодеи спали.

Сотрудники полиции оперативно произвели задержание одного из нападавших. Им оказался петербуржец, которому на тот момент было 39 лет. 20 февраля 2018 года ему дали 5 лет строгого режима.