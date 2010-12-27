Петербургского водителя осудили на 2,5 условно за кражу более 600 бутылок с алкоголем

В суде Петербурга признали вину экс-водителя, который украл со склада дорогой алкоголь.

В Кировском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении петербуржца, похитившего 639 бутылок со спиртными напитками. За данное преступление Евгений Леганьков получил два с половиной года условно. Сведения подтвердили в пресс-службе Объединенных судов по региону.

Следствие считает, что бывший водитель Леганьков провернул мошенническую схему. Он представился сотрудником логистической компании, вошел в доверие к охране склада с продукцией. После этого злоумышленник спокойно погрузил бутылки с алкоголем в собственный грузовик и скрылся с места происшествия. Владелец товара лишился элитного шампанского, водки, рома и 500 бутылок коньяка. Представители закона отметили, что мужчина действительно работал на указанную фирму и должен был забрать продукцию для дальнейшей развозки по заведениям. Однако, Леганьков решил так не делать, а самостоятельно распорядиться “имуществом”. Ущерб от действий петербуржца составил 700 тысяч рублей.

Фигурант расследования полностью признал вину и раскаялся. Частично гражданин возместил причиненный материальный вред. От дачи показаний Леганьков воздержался. На первый раз судья решил назначить обвиняемому наказание в виде условного срока.

