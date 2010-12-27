Петербургского оппозиционера Виктора Филинкова снова перевезли: на этот раз в Нижний Новгород

Антифашист этапирован из Ярославля поближе в Северной столице.

Петербургский активист Виктор Филинков направлен из Ярославля в Нижний Новгород. Об этом сообщил адвокат подозреваемого в организации террористического сообщества Виталий Черкасов. Спикер отметил, что большая часть жителей, задержанных по данному делу сотрудничает со следствием и заключила сделку с правоохранительными органами. Однако, причиной таких мер, по мнению юриста, являются жесткие условия, в которых содержат подозреваемых.

В этой ситуации я предполагаю, что поведение моего подзащитного выбивается из той картины, которую успели сложить следственные органы, что вызывает у них недовольство. Поэтому и принято решение вывезти его из-под над нашей опеки, чтобы оказывать на него воздействие и склонить его к сотрудничеству прокомментировал ситуацию Черкасов

Напомним, что немногим ранее Филинкова перевели из Северной столицы в Ярославль. По прогнозам, заключительной точкой его путешествия станет город Пенза. Именно там оперативники держали под стражей большую часть фигурантов дела.

Фото: Piter.tv