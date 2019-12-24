В УФАС добиваются отмены предоставления PLG участка на Приморском для строительства гостиницы

Группа компаний заявляет, что находится на земельном участке на законных основаниях.

Санкт-Петербургское УФАС России в четверг, 13 февраля, заявило о том, что выдало правительству Северной столицы предупреждение о необходимости отмены постановления. Оно предоставляет участок для строительства гостиницы на Приморском проспекте стратегическому инвестору ООО "Плаза Лотос Групп" ("ПЛГ", PLG).

Комментируя действия УФАС, в Группе компаний PLG Piter.tv заявили, что Группа "находится на земельном участке на законных основаниях". Гостиницу надо построить в соответствии с обязательствами перед городом.

Мотивация УФАС

Как говорится в сообщении УФАС, в получении данного земельного участка (на Приморском проспекте, восточнее пересечения с Яхтенной улицей) "ПЛГ" усматриваются признаки нарушения закона.

Антимонопольный орган отмечает, что ранее уже вынес решение о незаконном присвоении статуса стратегического инвестора инвестиционному товариществу, в состав которого входит "ПЛГ". "Городскому органу власти было выдано предписание о необходимости изменить акты, нарушающие антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении УФАС.

Таким образом, заявляет антимопольное ведомство, совокупность обстоятельств, - а именно незаконное присвоение статуса стратегического инвестора инвестиционному товариществу и принятие постановления о предоставлении земельного участка, - приводят к тому, что "ПЛГ" имело необоснованное преимущество при получении участка под строительство гостиницы без торгов.

Резюмируя свою позицию, УФАС заявляет, что "в соответствии с предупреждением до 15 марта 2020 ода правительство должно отменить постановление о предоставлении ООО "Плаза Лотос Групп" земельного участка".

Мотивация Группы компаний PLG

Здесь не согласны с позицией петербургского УФАС. "Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях зарегистрирован в установленном законом порядке в Росреестре Санкт-Петербурга, инвестиционные платежи оплачиваются инвестором без нарушений. Гостиницу на Приморском проспекте мы должны возвести в соответствии с обязательствами, возложенными на нас городом", - говорится в поступившем в Piter.tv комментарии Группы.

В PLG также отмечают, что в техзадании на проектирование Парка 300-летия была заложена гостиничная функция. Ведь новое качество Приморского района требует новых функций такого же уровня, как в историческом центре Северной столицы, достаточного для стимулирования дальнейшего развития туризма и формирования современной городской среды. Важно понимать, заявили в этой связи в PLG, что Петербург уже несколько лет подряд занимает первое место в номинации "Ведущий культурный город мира" премии WTA (World Travel Awards) и только 118 место по реализации туристического потенциала.

Отсюда следует, убеждены в Группе, что работа над развитием качественной инфраструктуры и сервисов для гостей Петербурга должна быть в числе приоритетных городских проектов.

Напомним, что согласно эскизам, около Яхтенной улицы должен появиться многофункциональный комплекс. В 2019 году Градостроительный совет рекомендовал доработать проект 16-этажного здания. Против строительства в парке выступают местные активисты. Они готовят судебные иски.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге появится Центр развития кёрлинга России.

Фото: Pixabay.com