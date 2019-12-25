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Петербургский завод "Тойота" стал одним из пяти лучших иностранных брендов в России
Сегодня, 8:37
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himif

Петербургский завод "Тойота" стал одним из пяти лучших иностранных брендов в России

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Премия определяет привлекательность корпоративного бренда для клиентов.

В 2020 году Toyota завоевала статус лучшего иностранного автомобильного корпоративного бренда в России. К такому решению пришло жюри престижной международной премии Best Brands, сообщили в пресс-службе премии.

Петербургский завод "Тойота Мотор" вошел в топ-5 лучших компаний и остается среди лидеров уже второй год подряд, занимая четвертое место. Отмечается, что рейтинг составляется на основе потребительских предпочтений россиян, а также на достигнутом коммерческом успехе бренда.

Ранее мы сообщали, что завод Hyundai возвращается к работе в три смены.

Фото: pixabay

Теги: бренд, завод, тойота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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