Петербургский завод "Тойота" стал одним из пяти лучших иностранных брендов в России

Премия определяет привлекательность корпоративного бренда для клиентов.

В 2020 году Toyota завоевала статус лучшего иностранного автомобильного корпоративного бренда в России. К такому решению пришло жюри престижной международной премии Best Brands, сообщили в пресс-службе премии.

Петербургский завод "Тойота Мотор" вошел в топ-5 лучших компаний и остается среди лидеров уже второй год подряд, занимая четвертое место. Отмечается, что рейтинг составляется на основе потребительских предпочтений россиян, а также на достигнутом коммерческом успехе бренда.

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