Стало известно, из-за чего произошёл конфликт в петербургском издании "Фиеста"

По словам редакторов издания, Роман Жариков отказывается выплачивать им зарплату за март.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в петербургском издании "Фиеста" между руководством и журналистами произошел конфликт на фоне коронавируса. Piter.TV разобрался в ситуации, пообщавшись с экс-редакторами издания и его руководителем Романом Жариковым.

По словам сотрудников, на фоне пандемии коронавируса Жариков предложил некоторым сотрудникам уйти в неоплачиваемый отпуск. Однако накануне руководство заявило, что журналисты должны перейти со стабильной ставки на процент от рекламных пресс-релизов.

"Сегодня мы как обычно вышли на работу, сделали пару постов в паблик "вк", после чего руководитель решил обсудить, что же нам делать дальше. Мы с коллегой (отмечу, что в редакции нас двое) объявили, что предложенные условия нас не устраивают и мы уходим. При этом попросили выплатить нам ЗП за март + неизрасходованные отпускные (как компенсацию). На что работодатель не согласился, ссылаясь на то, что у него нет денег", — отметила журналистка Крис Ясинская.

Сам Жариков заявил Piter.TV, что он действительно предложил сотрудникам переход на процент от партнёрских программ. Отмечается, что портал занимается освещением развлекательной деятельности, которая во время карантина приостановлена в Петербурге.

"Удалённым авторам мы предложили не сокращение, а писать за процент от наших партнёрских программ (16.5% на автора ~ 30к). Потому что в текущей ситуации у нас полностью отсутствуют рекламодатели", — заявил Роман Жариков.

При этом журналисты заявили, что после того, как они отказались работать на соответствующих условиях, их уволили одним днем. Отмечается, что редакторы не были официально трудоустроены. Более того, у них с "Фиестой" не было даже трудового договора.

"Мы не были оформлены, хотя при устройстве нам обещали оформление после испытанного срока

То есть через 3 месяца. Я отработала почти полгода", — рассказывает журналистка.

По словам Жарикова, сегодня у одной из его работниц случился нервный срыв, после чего она и потребовала выдать ей премию и отпускные. Однако в "Фиесте" не предусмотрены такие выплаты авторам, которые не находятся в штате.

Журналистки рассказали Piter.TV, что Роман Жариков после распространения инцидента в СМИ согласился выплатить оклад, но без премий и компенсаций. Отмечается, что экс-редакторы должны получить зарплату на следующей неделе.

Ранее мы сообщали о том, что руководители частных общественных пространств обратились к губернатору Петербурга с просьбой о помощи.

Фото:Piter.TV, pixabay