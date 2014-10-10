Суд Петербурга признал виновным диспетчера "Теплосети" в гибели посетителей антикафе "Типичный Питер"

Диспетчер свою вину не признал.

Ленинский районный суд Петербурга признал виновным старшего диспетчера центральной диспетчерской службы "Теплосети" Евгения Емельянова в гибели двух посетителей антикафе "Типичный Питер". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе судов города.

Емельянов обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Согласно данным следствия, Емельянов не отследил изменение давления теплосети, после, получив сведения о возникновении повреждения, не предпринял своевременных мер для прекращения вытекания горячей воды из поврежденного трубопровода, что привело к трагедии.

Трагедия случилась 28 сентября 2018 года в антикафе "Типичный Питер" в Адмиралтейском районе. В результате прорыва трубы с горячей водой от ожогов скончались два молодых человека, находившихся внутри здания. Кипяток затопил полуподвальное кафе, где находились три гостя и администратор. Изначально считали, что все успели выбежать, однако потом двое молодых людей вернулись за одеждой и не выбрались.

По факту происшествия Следсвенный Комитет возбудил уголовное дело. По информации следствия, ночью с 27 на 28 сентября 2018 года Емельянов руководил включением участка тепломагистрали в Адмиралтейском районе из центральной диспетчерской службы "Теплосети".

Ранее мы писали, что обвиняемый в хищении на постройке Театра Европы получил условный срок.

Видео: объединённая пресс-служба судов Петербурга