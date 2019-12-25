Петербургский суд отправил под домашний арест инспектора Госстройнадзора по делу о взятках

Женщина якобы брала взятки от подрядчиков объектов Минобороны.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест главного инспектора 103-го отдела Госстройнадзора Илону Дроздову. Специалиста подозревают в получении взяток.

Следствие полагает, что в 2017 году ачальник 103-го отдела Госстройнадзора Петербурга Денис Монджиевский и его заместитель Николай Развозин создали преступное сообщество, в которое вовлекли подчинённых, в том числе Дроздову. Общая сумма взяток насчитывает 11 миллионов рублей. В том числе в 2019 году петербурженка получила взятки на сумму 315 тысяч и 180 тысяч рублей за выдачу заключений о соответствии на обустройство военного городка в посёлке Каменка в Ленинградской области.

Сама подсудимая вину не признает. Суд заключил главного инспектора под домашний арест на срок до 18 октября.

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Фото: Piter.TV