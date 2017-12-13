3 года колонии: суд приговорил ресторатора из Петербурга за смерть двух посетителей кафе

Петербургскому ресторатору и дизайнеру Михаилу Орлову, суд над которым проходил в Крыму, дали 3 года колонии.

Ялтинский городской суд огласил приговор ресторатору и дизайнеру из Петербурга. Михаил Орлов был признан виновным в смерти двух посетителей, которые в 2014 году в нетрезвом состоянии забрались к диджею в баре и получили удар током.

Как утверждал Орлов, никаких административно-хозяйственных функций он в BarFly не осуществлял, а только разработал дизайн и помогал "раскрутить" заведение, построенное на деньги петербургских инвесторов.

Адвокаты Михаила Орлова сообщили "Деловому Петербургу", что "будут оспаривать приговор в вышестоящей судебной инстанции и подавать апелляцию".

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек в соответствии со статьей 238 УК РФ.

Орлов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Администратор бара, также уроженец Петербурга Федоров, приговорен к двум годам лишения свободы.

Фото: ВКонтакте / BarFly г.Ялта