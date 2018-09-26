Программист из Петербурга отсудил у Amazon и других компаний 23 млн рублей

Приморский районный суд вынес свое решение по иску программиста из Петербурга Антона Мамичева. Он потребовал от компаний Amazon Technologies Inc. (США), Veeam Software AG (Швейцария), ООО "Интервим" (Россия) и еще нескольких третьих лиц возмещение ущерба в размере 43,8 млн рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Мамичев обвинил ответчиков в нарушении авторского права. Он утверждал, что является автором программы eLearning Metadata Manager. При увольнении из "Интервим" в 2016 году истец предложил работодателю заключить лицензионное соглашение на использование программы. В пунктах договора было прописано, что за Мамичевым сохраняются авторские права, и программа не может быть использована в коммерческих целях. Однако в июне 2017 года из строки кода исчезли знаки охраны авторского права (С) 2012-2017 Anton Mamichev.
По мнению истца, компания "Интервим" переработала и начала воспроизводить программу без разрешения правообладателя. Администратором домена, на котором размещена спорная программа, является Veeam Software AG, провайдером хостинга домена - Amazon Technologies Inc. Регистратором доменного имени - GoDaddy.com.
Во время судебного заседания истец уменьшил свои требования до 27,6 млн рублей. Суд удовлетворил их частично. Он обязал признать программиста автором программы и взыскать с "Интервим" и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей. Также компаниям запрещается использовать программу любыми способами. С ответчиков взыскали госпошлину.
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Фото: Piter.TV
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