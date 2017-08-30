Петербургский оленевод прокомментировала историю с нижнетагильским привязанным к машине оленем

Олени развивают на рывке скорость до 80 км в час, однако через 100 метров их скорость снижается до 30-20 км в час.

31 августа по улице Нижнего Тагила, как в знаменитой песне, пробежал северный олень. В реальности, конечно, все оказалось по-другому, так как животное было привязано к иномарке за рога и бежало за машиной по асфальту. Екатерира Руран, оленевод центра "Лесная избушка", занимающегося разведением Северных оленей под Петербургом, рассказала корреспонденту Piter.tv, что на данную ситуацию можно посмотреть по-разному:

Смотря когда это происходило. Если это уже ближе к осени, то у оленей рога омертвевшие, и олень ничего не чувствует. Они у него скорее наоборот чешутся и он начинает бодаться с деревьями, с кустами и прикладывает к этому достаточно много усилий. Если бы это было в начале лета, то тогда у оленей еще мягкие растущие рога и они очень сильно чувствительны. Олень даже не даст их погладить, не то, чтобы веревку привязать. Оленю больно и больно очень сильно. Екатерина Руран, оленевод

Также Екатерина отметила, что копыта северного оленя не рассчитаны под асфальтовое покрытие. Это может привести к полному стачиванию и травмам:

Если его гнали 1-2 км, то ничего с копытами не будет, но если они его гнали 10-20 км, то конечно, асфальт будет, как наждачная бумага. Копыта пострадают очень сильно. Зависит от того, как долго его гнали по асфальту. Екатерина Руран, оленевод

Обычно оленей везут к месту назначения на машине, поскольку гнать животных по дороге опасно, как для них самих, так и для движения. Также мы узнали и о выносливости этих северных животных. Как оказалось, олень может развивать скорость больше, чем скаковая лошадь:

Когда проводятся оленьи бега на санях в День оленевода, на рывок первые 100 метров со старта олень развивает скорость до 80 км в час. Это очень приличная скорость. Ни одна лошадь не может развить такую. Максимально лошади скачут 60 км в час и это только одна единственная порода в мире - Английская чистокровная. Но олень очень быстро устает и после первых ста метров скорость очень сильно снижается и дальше он бежит со скорость 20-30 км в час. Екатерина Руран, оленевод

Из этого следует, что привязанный в Нижнем Тагиле олень не должен испытывать болевых ощущений из-за того, что его привязали за рога. Однако, следуя из утверждения очевидцев о том, что животное так гнали несколько километров, можно сделать вывод – олень явно устал от такой "пробежки" и мог повредить копыта.

Видео: Telegram-канал Varlamov News