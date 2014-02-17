Петербургский инвестор построит крупный завод по переработке мусора в Новгородской области

В случае успеха аналогичные мощности будут созданы в Ленобласти.

Управляющая инвестиционная компания "Созвездие", входящая в холдинг "Созвездие Водолея", приобрела участок под строительство завода по переработке ТКО. Об этом РБК Петербург рассказал президент компании Владимир Хильченко. Он уточнил, что речь идет об участке в 90 га в Новгородской области, не уточнив точное местоположение.

На данный момент идут переговоры с местной властью и собираются документы для строительства. Всё это может занять около трех лет.

Предполагаемая мощность завода — до 1 млн тонн в год. Объем инвестиций в проект, по оценке руководства компании, может составить 6-10 млрд рублей.

Под Новгородом компания реализует пилотный проект. В случае успеха аналогичные мощности будут созданы в Ленобласти.

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