Активист Гантварг получил 10 суток за участие в акции памяти трагедии в Кемерово

Гантварг получил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Илья Гантварг - оппозиционер из Петербурга, арестован за участие в траурной акции, которая была посвященв памяти жертв трагедии в Кемерово. Об этом сообщили его коллеги по молодежному движению "Весна".

Суд Дзержинского районного суда Петербурга назначил Гантваргу наказание в виде 10 суток административного ареста за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение распоряжения сотрудника полиции). Также молодой человек получил 10 тыс. штрафа за нарушение порядка проведения публичной акции (статья 20.2 КоАП РФ).

Оппозиционеры заявили, что в суде было продемонстрировано видео, где видно как Гантварг покидает место акции после предупреждения полиции и не пытается противодействовать стражам порядка.

По сведениям члена нежелательной организации "Открытая Россия", Гантварг задержан за акцию памяти по погибшим в ТЦ "Зимняя Вишня", которую проводили в Северной столице. Организатором выступило движение "Весна". Мероприятие проводилось 28 марта на Марсовом поле. По другой информации, оппозиционер пойман в связи с еще не осуществленными планами совместного митинга с представителями штаба Навального. Оно должно состояться 5 мая, но разрешение властей пока что не получено.

Фото: Facebook / Илья Гантварг