Петербургский актёр Кирилл Балобан сыграл лидера подполья в "Таганроге" – рассказываем, что еще посмотреть с его участием

Кирилл Балобан — молодой и перспективный актер из Петербурга, которого всё чаще можно увидеть в кино и на телевидении.

Он снимается в разножанровых проектах — от исторической драмы до криминального сериала. Рассказываем о проектах, где Кирилл уже успел себя показать:

1. "Таганрог"

Военная драма о подпольном сопротивлении в оккупированном Таганроге в 1941 году, основанная на реальных событиях. Балобан исполняет одну из ключевых ролей — Василия Афонова, руководителя подполья. Его герой — реальный человек, чья храбрость и стратегическое мышление стали символом гражданского мужества. В сериале сочетаются напряженный сюжет, историческая достоверность и человеческие драмы — и роль Балобана в этом ансамбле особенно важна: он играет лидера, на чьих плечах ответственность за жизни других.

Где смотреть: PREMIER

Фото: Premier

2. "Условный мент"

Многосезонный сериал, действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге. Главный герой, бывший сотрудник МВД, возвращается в город после тюрьмы и помогает полиции. Герой Балобана — Джокер, пасынок влиятельного бизнесмена и криминального авторитета Вениамина Воронова. Джокер — молодой человек, мечущийся между жаждой власти, стремлением к признанию и внутренней неуверенностью. Балобан создает образ многослойного антигероя, у которого, несмотря на криминальное окружение, есть свои принципы и внутренний кодекс чести. Именно эта роль принесла известность актеру.

Где смотреть: ИВИ

3. "Союз спасения. Время гнева"

Масштабный исторический проект о движении декабристов. Сериал показывает, как в стране нарастает напряжение после подавления восстания и появляются новые протестные движения. Балобан исполнил роль офицера, вовлеченного в заговор против царской власти. Его герой — человек, находящийся на грани идеалов и жестокой реальности, и актёр точно передаёт этот внутренний надлом. Историческая реконструкция, сложные диалоги и напряженные сцены — сериал даёт Балобану возможность показать себя в историческом материале.

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4. "Тень звезды"

Психологический триллер о звезде шоу-бизнеса, живущей под охраной после угроз со стороны преследователя. Балобан играет одного из телохранителей — персонажа, который сначала кажется незначительным, но со временем становится одним из ключевых на пути к разгадке происходящего. Его герой — не просто второстепенный персонаж, а человек с собственной драмой и мотивами.

Где смотреть: Wink

5. "Взрослые"

Современное драмеди о взрослении, ошибках и восстановлении связи между поколениями. Главные герои — друзья и близкие, у каждого из которых свой кризис, недоговоренности и попытки разобраться в себе. Балобан играет мужчину, переживающего болезненное расставание и вынужденного пересматривать свои взгляды на жизнь, отцовство и любовь. В этой роли он предстает особенно уязвимым, тёплым и живым. Проект позволяет актёру раскрыться с лирической стороны и продемонстрировать, как тонко он умеет работать с эмоциями.

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