Петербургский актёр Кирилл Балобан сыграл лидера подполья в "Таганроге" – рассказываем, что еще посмотреть с его участием

Он снимается в разножанровых проектах — от исторической драмы до криминального сериала. Рассказываем о проектах, где Кирилл уже успел себя показать:
1. "Таганрог"
Военная драма о подпольном сопротивлении в оккупированном Таганроге в 1941 году, основанная на реальных событиях. Балобан исполняет одну из ключевых ролей — Василия Афонова, руководителя подполья. Его герой — реальный человек, чья храбрость и стратегическое мышление стали символом гражданского мужества. В сериале сочетаются напряженный сюжет, историческая достоверность и человеческие драмы — и роль Балобана в этом ансамбле особенно важна: он играет лидера, на чьих плечах ответственность за жизни других.
Где смотреть: PREMIER
Фото: Premier
2. "Условный мент"
Многосезонный сериал, действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге. Главный герой, бывший сотрудник МВД, возвращается в город после тюрьмы и помогает полиции. Герой Балобана — Джокер, пасынок влиятельного бизнесмена и криминального авторитета Вениамина Воронова. Джокер — молодой человек, мечущийся между жаждой власти, стремлением к признанию и внутренней неуверенностью. Балобан создает образ многослойного антигероя, у которого, несмотря на криминальное окружение, есть свои принципы и внутренний кодекс чести. Именно эта роль принесла известность актеру.
Где смотреть: ИВИ
3. "Союз спасения. Время гнева"
Масштабный исторический проект о движении декабристов. Сериал показывает, как в стране нарастает напряжение после подавления восстания и появляются новые протестные движения. Балобан исполнил роль офицера, вовлеченного в заговор против царской власти. Его герой — человек, находящийся на грани идеалов и жестокой реальности, и актёр точно передаёт этот внутренний надлом. Историческая реконструкция, сложные диалоги и напряженные сцены — сериал даёт Балобану возможность показать себя в историческом материале.
Где смотреть: RUTUBE
4. "Тень звезды"
Психологический триллер о звезде шоу-бизнеса, живущей под охраной после угроз со стороны преследователя. Балобан играет одного из телохранителей — персонажа, который сначала кажется незначительным, но со временем становится одним из ключевых на пути к разгадке происходящего. Его герой — не просто второстепенный персонаж, а человек с собственной драмой и мотивами.
Где смотреть: Wink
5. "Взрослые"
Современное драмеди о взрослении, ошибках и восстановлении связи между поколениями. Главные герои — друзья и близкие, у каждого из которых свой кризис, недоговоренности и попытки разобраться в себе. Балобан играет мужчину, переживающего болезненное расставание и вынужденного пересматривать свои взгляды на жизнь, отцовство и любовь. В этой роли он предстает особенно уязвимым, тёплым и живым. Проект позволяет актёру раскрыться с лирической стороны и продемонстрировать, как тонко он умеет работать с эмоциями.
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