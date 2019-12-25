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Петербургский ЗакС наградил чиновника, ранее уволенного за коррупцию
Сегодня, 14:59
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smirenny

Петербургский ЗакС наградил чиновника, ранее уволенного за коррупцию

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Речь идет о бывшем председателе комитета по благоустройству Викторе Шабнове.

В четверг, 26 ноября, на своей личной странице в Facebook  депутат Борис Вишневский опубликовал список депутатов, приставленных к награде Законодательным собранием за "особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году". 

По словам Вишневского, список некорректный – в нем, среди прочих чиновников, "есть достойные люди, а есть те, кого нельзя награждать". Сам депутат, а также еще 5 представителей власти, проголосовали против. 

Так, в список попал бывший председатель комитета по благоустройству Виктор Шабнов. В 2018 году его уволили за коррупцию. Напомним, что Шабнов возглавлял комитет с 2010 по 2011 год, а потом с 2015 по 2018 год. 

Ранее мы писали, что петербург обклеили плакатами списком "полезных" законопроектов депутата Четырбока.

Фото: Piter.TV

Теги: законодательное собрание, награждение, чиновник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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